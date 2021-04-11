投資債券ETF、ETN抽獎 揭曉

櫃買中心債券ETF及ETN獎勵活動3月份全民開獎及百寶獎已於4月1日完成抽獎，共計95名投資人得獎，全民開獎每名可獲得1,000元百貨公司禮券，百寶獎每名可獲得10,000元百貨公司禮券，詳細名單已公布於櫃買中心官方網站（https://www.tpex.org.tw/）。

櫃買中心表示，本次債券ETF及ETN獎勵活動將持續舉辦至6月底，投資人可多加把握機會參與抽獎活動。投資人於活動期間買賣債券ETF或ETN達標，每月累積債券ETF成交量達30交易單位以上，或每月累積上櫃ETN成交量達30交易單位以上，即可參加當月抽獎活動，得獎的投資人每名可獲得1,000元百貨公司禮券。

另外，累計每季交易金額達標者，還可以參加額外加碼的抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券，活動期間投資人每季累計上櫃ETN交易金額達500萬元，或是每季累計債券ETF交易金額達500萬元者，即可獲抽獎機會一次。投資人可直接上網查詢是否幸運中獎，櫃買中心也會主動寄出中獎通知。

證券經紀商業績競賽龍虎榜方面，依櫃買中心統計截至2021年3月底資料，債券ETF交易量暫居前五名之證券經紀商分別為元大證券總公司、富邦綜合證券總公司、凱基證券台北分公司、永豐金證券總公司、國泰綜合證券總公司；ETN交易由統一證券總分公司暫居前五名，依序為統一證券總公司、台中分公司、新竹分公司、屏東分公司及桃園分公司。

櫃買中心表示，將於活動期間結束後，對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵，櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。