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兆豐證 公益列車啟動

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導

兆豐證券啟動「照亮幸福」的公益關懷列車，今年首站正式啟航，10日兆豐證券副總經理兼發言人龔清賢、經紀業務本部副總經理洪秋綠，帶領經紀業務本部北區經理人、營業部主管及同仁陪伴台北市私立聖道兒童之家的孩子們探索生態奧祕，共度有趣又充滿知性的歡樂周末。

龔清賢表示，期望透過實際的陪伴，讓孩子們感受到溫暖，透過公司員工一起的力量，加上一次一次活動的累積，把集結的大愛送到最需要溫暖的地方，善盡企業社會責任，並實踐對社會的關懷。

台北市私立聖道兒童之家累積逾60年的弱勢兒少安置服務經驗，院中主要為年滿3歲至未滿18歲的孩子，來院的孩子多有一段漂流的生命經歷。這次由桃源國小校園生態教學外聘講師羅友徹老師親自帶領小朋友探索知性潛能，透過真實與自然生命的體驗與互動，學習尊重生命，感受自然生態的奧妙。

自然生態 兆豐

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