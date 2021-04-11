新台幣最抗跌 3月名目匯率指數 創新高

相較其他亞洲貨幣，新台幣表現超抗跌。台北外匯市場發展基金會公布最新統計，新台幣名目有效匯率指數連兩月上漲，3月升抵118.25，創2005年4月有紀錄以來的新高，較2月上漲1.28，這代表新台幣相對主要貿易對手國貨幣更為強勢。

進一步觀察納入各國物價變化的新台幣實質有效匯率指數，3月上漲至95.95，連三漲並創2019年1月以來、兩年三個月新高，該指數上漲，對出口競爭力不利。

回顧今年3月，受到美債殖利率轉強影響，熱錢轉投美元資產懷抱，匯市風向丕變，新台幣匯率單月貶值2.25角，單月貶幅達0.79%；累計今年第1季，新台幣匯率僅微幅貶值0.08%。

央行統計顯示，今年第1季國際美元一枝獨秀、累計上漲3.66%，非美貨幣走勢全盤皆墨。其中，新台幣為最抗跌的亞幣，今年首季僅貶值0.08%，人民幣貶值0.3%。相較於新台幣與人民幣走勢持堅，日圓與台灣主要貿易對手國韓元走勢疲軟，其中日圓累計貶值6.89%，淪為「最弱亞幣」，韓元貶值4.02%，星元也貶值1.84%。

匯銀主管說，雖然新台幣匯率3月由升翻貶，但相較其他亞幣，新台幣貶幅最輕微，因此，新台幣名目與實質有效匯率指數「不跌反漲」。

金管會統計，外資3月淨匯出約3.29億美元，其中一般外資淨匯出約3.31億美元、陸資淨匯入約0.02億美元，是新台幣匯率翻貶的主因。

所謂名目有效匯率，是將新台幣對一籃子各種外國貨幣的名目匯率予以綜合加權，用以衡量新台幣與其他外國貨幣的相對價值，名目有效匯率上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之則表示貶值。

央行外匯政策主要觀察指標為實質有效匯率指數，與名目有效匯率指數相較，實質匯率指數進一步納入各國物價變動因素，實質有效匯率指數上升，代表出口競爭力下跌。