新興市場債擁高殖利率優勢 月配息商品搶市

近年因為寬鬆政策影響，低利率成為新常態，連帶影響各類型債券殖利率處於歷史低檔位置。面對大環境的逆風，新興市場債券相較於成熟國市場債券在相同的評等下卻擁有較高的殖利率，成為市場上擁有固定收益需求的資金偏好目標，投信業者紛紛推出月配息新興市場債券基金搶市。

根據Bloomberg資料，新興市場債券殖利率與成熟市場債券相比，具有較高的吸引力。截至3月26日為止，新興美元債殖利率為4.61%、新興公司債殖利率為4.3%，新興本地債則為5.04%，不僅高於美元投資等級債的2.31%與歐元投資等級債的0.42%，甚至還能與美元高收債的4.89%抗衡，因此成為市場上尋找收益類型商品的資金青睞對象。

M&G總代理瀚亞投資表示，新興市場債券類型眾多，且各自擁有的投資利基及風險各有不同，因此在不同環境跟時間下，績效也各有差異。就歷史經驗來看，若以每年度做區隔，過去18年以新興美元主權債勝出次數最多，新興美元企業債則是在大環境佳時績效亮眼，至於受到匯率影響較大的新興本地貨幣主權債，可以跟美元計價新興市場債券做到互補效果。

在國內已核備的眾多新興市場債券基金中，M&G新興市場債券基金為境內少見的新興市場混合型債券基金，投資範圍涵蓋新興美元主權債、新興美元企業債，以及新興本地貨幣主權債三大類別，將所有新興市場債券投資機會全數掌握於一檔基金中。且為了講求靈活操作，該基金沒有限制投資比重，每個類型可配置比例從0%至100%皆可彈性布局，以順應該年度市場變化。透過經理團隊如此靈活的操作模式，來做到分散投資風險，以及掌握市場趨勢的機會。

瀚亞投資指出，為滿足投資人不同需求，M&G新興市場債券基金於今年推出穩定月配息後收級別，只要申購期滿三年，就能享有手續費折抵優勢，適合作為中長期布局；再加上該級別兼具穩定配息機制，能讓投資人在資金運用及規劃上，可以更加靈活有彈性。