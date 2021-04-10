國泰金首季大賺570.3億元再創高 暫居金控冠軍

金控冠亞軍戰況激烈！國泰金（2882）今（10）日上午出爐自結3月獲利數字，其中單月稅後純益207.9億元，高於2月171.9億元，略低於元月單月歷史新高的紀錄217.5億元，再創同期新高與單月的歷史次高紀錄，累計1~3月稅後純益570.3億元，較去年同期大幅成長143%，短短三個月每股就賺4.32元，創下同期史上新高紀錄。每股獲利王富邦金（2881）目前尚未公布，因此國泰金暫居目前金控整體金額與每股盈餘冠軍寶座。

國泰金3月自結稅後純益207.9億元，去(2020)年同期稅後純益44.6億元，仍然增加366%。跟上月171.9億元億元比較起來，增加36億元，幅度約20.9%

今年首季累計獲利570.3億元亦較去年累計228.8億元，增加149%。因此今年無論是單月或是累計方面，同樣較去年都有倍數成長的亮眼成績，因此今年第1季仍是國泰金史上同期最高紀錄。

其中國泰金最大獲利引擎國泰人壽3月再度表現亮眼，單月稅後純益達到156.3億元，跟元月與2月賺186.5億元與150.6億元相比，只低於元月還高於2月，但相較去年2月才賺20.8億元，年成長651%，。

今年累計大賺493.4億元，年成長224%，仍是壽險業獲利第一名，壽險每股盈餘亦高達8.23元。單月、累計稅後淨利皆創歷年同期新高。國壽表示，3月投資績效良好，避險成本控制得宜，投報率表現亮眼，利差益持續擴大。

國泰世華銀行3月稅後純益20.9億元，高於2月18.5億元，但較元月稅後純益24.6億元來得低一些。本月維持高活存

比，存放款成長動強勁，手收業務表現穩健，資產品質亦維持良好。累計1~3月稅後純益64億元，每股盈餘0.59元。

其他子公司方面，國泰產險3 月個體簽單保費20.4億元，位居市場第二，各項業務穩定推展。國泰證券各項業務穩定推展，3 月稅後純益2.2億元。國泰投信各項業務穩定推展，3 月稅後純益1億元。