彭淮南低調 「免得替人打書」

中央銀行三位前、現任理事出書合著「致富的特權：二十年來我們為央行政策付出的代價」，檢討前總裁彭淮南任內得失，央行副總裁陳南光還為新書寫推薦序，引爆茶壺內風暴。被批評的主角彭淮南，過去往往會祭出大篇幅研究報告，或發新聞稿澄清，這次迄今保持低調沉默。據了解，彭淮南對書中內容不以為然，他私下對友人透露，他不打算回應，「免得替人打書」。

央行三位理事在書中檢討彭淮南掌管央行時期的低利、低匯時代，助長台灣房價，阻礙產業升級。對此，彭淮南指出，造成房價上漲的原因很多，不只是因為低利率，央行的利率政策要考量很多，不能把高房價全怪罪在低利政策上。他同時認為，這波房地產上漲主要是台商資金回台；而特定地區的房價上漲也有其因素，例如台南就是因為台積電設廠帶動。

至於壓制高房價，彭淮南認為財稅手段較有效果，包括現在實施的房地合一稅。另外，書中提及的「阻升不阻貶」，彭淮南也曾反駁過，他指出，台灣內需市場規模小，且天然資源不足，出口與進口對國家經濟一樣重要，匯率拿捏格外慎重，不能輕易用升貶值做為手段，央行更不會單為進口或出口，採行「阻升不阻貶」匯率政策。