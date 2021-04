央行理事出書風波 總裁反擊

中央銀行三位理事合著出新書《致富的特權:20年來我們為央行政策付出的代價》,被視為挑戰央行前總裁彭淮南的政策路線,央行長期低利率也成為房價持續上漲的眾矢之的。中央銀行總裁楊金龍昨(9)日打破沉默,在臉書上發出總裁給央行同仁一封公開信,勉勵同仁不要被外界評論之聲影響。

楊金龍在信中引用1910年,美國第26任總統老羅斯福於法國巴黎索邦大學演講的「Citizenship in a Republic」中一段被稱為「The Man in the Arena」的講詞,指出「這些人的地位,永遠不應該與那些冷眼旁觀而不需承擔成敗的人相提並論」。

講詞內容大意為:「重要的不是那些評論的人,也不是勇於任事者何以受挫或如何改進指指點點的人」,值得肯定的「是實際在場上打拚,臉上沾滿塵土與汗血的人,他們勇往邁進、敗而不餒」,因為「如果沒有付出,就不會出錯或有缺失」。

但「這些人苦幹實幹、熱血至誠、全心奉獻、投身崇高志業」,他們知道「最好的結局是成就功業,而最壞的情況,即使會失敗,也是奮鬥不懈」;因此,「這些人的地位,永遠不應該與那些冷眼旁觀而不需承擔成敗的人相提並論」。

該公開信一出,引發業界正反意見。有人評論,什麼時候開始,房地產變成央行業務;也有人認為,央行長年穩定金融環境,成功幫助台灣度過各項國際金融風暴。金融圈認為,央行過去利率政策有需要檢討空間,但房價上漲問題,也並非低利問題就可一概而論。

三位央行理事出新書《致富的特權:20年來我們為央行政策付出的代價》之所以引起引發金融圈討論,其一原因是作者包含現任理事陳旭昇、李怡庭,前理事、台大經濟系退休教授吳聰敏,央行副總裁陳南光還寫了推薦序,等於央行理事會成員,聯手檢討央行前總裁彭淮南政策。

其二,對於央行過去的利率政策、新台幣走向,所有金融圈業界人都是採用匿名評論。此書作者以本名而出,引發市場討論。