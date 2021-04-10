央行放手 台幣連二貶

台股昨（9）日未坐穩萬七，新台幣昨早盤雖升破28元至28.391元、升值3.9分，但午後美元買盤進場，終場以貶值0.6分收在28.436元，為連續兩個交易日貶值，成交量11.74億美元。

匯銀主管指出，未來一周將關注台積電法說會內容走向，估新台幣未來一周區間將在28.38到28.5元間。

新台幣在今年第1季末結束逾一年七個月的一路強勢走勢，3月初開始轉走貶，走貶至3月25日的28.61元收盤價，但近期受到外資回頭青睞以及出口商拋匯等原因，短短兩周之後，新台幣本周又站回28.4元字頭。

央行昨日也公布去年底至昨日主要貨幣對美元匯率升貶幅，新台幣對美元升值5.87％，升幅小於人民幣6.22％、歐元6.15％，高於菲律賓幣4.37％、韓元3.14％、星幣0.35％。

由於美國可能在4月公布匯率操縱國名單，三項指標中兩項條件台灣已經達標，市場觀察，台灣央行近期在匯市上採取放手策略，交給市場供需決定，市場關注美國匯率操縱國名單結果。

匯銀主管指出，亞幣昨日普遍走貶，根據央行資料統計，新台幣昨日貶值0.02％，其餘亞幣也多走貶，包括韓元貶值0.36％、印尼盾貶值0.21％、人民幣貶值0.15％、星幣貶值0.09％、泰銖貶值0.03％。

匯銀主管指出，本周台北匯市成交量都不大，昨日隨著台股一度站上萬七，新台幣早盤升值3.9分、升值至盤中最高價28.391元，一口氣升破28.4元整數關卡，主因來自出口商拋匯，帶動新台幣走強。

但午盤後，外資匯出資金，美元買盤進場，壓抑新台幣升值幅度，新台幣由升轉貶，以貶值0.6分收在28.436元。