LINE Bank 首月拚20萬開戶

國內第三家純網銀LINE Bank於3月24日對集團員工展開試營運，將為期一個月，預計4月下旬將可望正式對外開業，傳出大股東要求LINE Bank開業後首月的目標開戶數要達到10萬到20萬戶，至少為LINE通訊軟體現有超過2,100萬的月活躍用戶的0.5%到1%，且按照這數字推估，LINE Bank未來一年估計開戶數目標為50萬戶起跳。

如果LINE Bank可達到目標開戶數，將會是三家純網銀中，開戶數最多、表現也最活躍的純網路銀行。據了解，樂天純網銀開戶數首月破逾萬戶；將來銀行則是本周二（6日）召開臨時董事會，通過由華南銀行營運管理事業群副總經理許柏林接掌總經理，但仍須取得金管會同意。

LINE Bank總經理黃以孟已經表態，首波會推出新型態定存等服務，但對於市場傳言的首月開戶數目標，他低調未多談。LINE Bank則對以上開戶數目標回應，不方便評論開戶數字。

有別過去市場傳出，LINE Bank希望捨棄「熊大與兔兔」形象，首波宣傳的好友見面會活動，推出獨家熊大、兔兔、莎莉好友見面禮音樂盒，向熊大與兔兔粉絲招手，只要至4月20日止，加入LINE Bank的LINE官方帳號，點擊活動頁面報名抽獎，並成功報名抽獎後於指定期間內查看抽獎結果。

中獎者在指定期間內成功開戶且開戶申請時同意綁定LINE帳號與LINE Pay帳號等任務，就可獲限量禮。

LINE Bank擁有多家金融大股東，包括北富銀、中國信託商銀、渣打銀、聯邦銀，鴨子划水低調運行下，2019年獲得設立許可，配合金管會的各項書面與實地審查，今年2月4日取得金管會核發的純網銀營業執照。