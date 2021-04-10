聽新聞
test
0:00 / 0:00
永豐銀 攻太陽能融資聯貸
永豐金控子公司永豐銀行指出，為了響應綠能政策、推動能源轉型，永豐銀預計全年主辦太陽能融資聯貸規模累計將逾600億元，包含昨日參貸的美歐亞集團旗下永堯能源25億元聯貸，該聯貸案在昨日簽訂聯合授信合約，也是永豐銀今年主辦的首宗太陽能聯貸案。
截至今年3月為止，永豐銀行融資、包含聯貸的太陽光電廠餘額約428億元，持續邁向全年總裝置量新增8.75 GW（百萬瓩）的政策目標。
永豐銀行總經理莊銘福表示，昨日美歐亞集團旗下永堯能源25億元聯貸，正式簽訂聯合授信合約。該授信案是美歐亞集團在台第一個聯貸案，分別由永豐銀行、凱基銀行、安泰銀行、富邦銀行聯合主辦，參貸行為國泰世華銀行。
金融業者指出，該案自募集到結案僅三個月，可看出台灣金融市場對太陽能電站聯貸融資積極程度，各家主辦行及參貸行參貸過案金額總和更高達34.5億元，超額認購1.68倍，最終金額為25億元。
此筆資金將投入建置彰化縣大城鄉50 MW（百萬瓦）地面型太陽能電廠，此案亦為彰化最大規模的民營地面型太陽能電廠，加速台灣發展乾淨能源、邁向永續家園。
永豐銀指出，美歐亞集團擬採三期建置前述50 MW地面型電廠，首年預計發電6,500萬度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言