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北富銀「和平勇士分行」打造籃球第2主場 邀球迷做公益

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
台北富邦銀行「和平勇士分行」全新改裝亮相，分行內以霓虹燈管搭設出酷炫隊徽，與富邦勇士隊主場「臺北和平籃球館」相互呼應，成為球迷最新的打卡景點！ 圖／富邦銀行提供
台北富邦銀行「和平勇士分行」全新改裝亮相，分行內以霓虹燈管搭設出酷炫隊徽，與富邦勇士隊主場「臺北和平籃球館」相互呼應，成為球迷最新的打卡景點！ 圖／富邦銀行提供

富邦勇士籃球隊本季以排名第一順利晉級總冠軍賽，本周六（10）日則將迎來主場例行賽最後一場封關賽。為號召球迷為富邦勇士加油打氣，台北富邦銀行特別將鄰近富邦勇士主場的「和平分行」重新打造為勇士主題分行，有如專屬球迷的「第二主場」。此外，北富銀將與富邦勇士聯手打造「J場我在 全城爭冠」主題周，本場次入場就有專屬贈品大放送，還有公益蛋糕愛心義賣，北富銀邀請球迷發揮愛與熱情，支持富邦勇士朝爭冠之路大步邁進。

北富銀表示，健康是人生最大的財富，為鼓勵民眾親近體育，培養良好運動習慣，北富銀不僅長期贊助台北馬拉松、富邦盃少棒賽等台灣重要賽事，更結合地緣特質與社區需求，陸續設立「新莊悍將分行」和「瑞湖勇士分行」等特色分行，讓運動元素能透過與金融服務的創新結合，融入民眾的日常生活中。

為慶祝富邦勇士挑戰總冠軍賽，北富銀特別挑選鄰近富邦勇士主場「台北和平籃球館」的和平分行，全新改裝為「和平勇士分行」，成為繼「瑞湖勇士分行」之後第二間籃球主題分行，與主場相互呼應，提供球迷一個能體驗球隊氛圍、打卡分享的新景點。走進「和平勇士分行」，處處可見富邦勇士視覺，霓虹燈管搭設出酷炫隊徽，創造迷人絢爛的城市氛圍；等候區則模擬球賽現場，特殊的地板設計搭配與美國NBA同款的專屬訂製座椅，客戶有如置身富邦勇士主場觀賽，感受別具一格的臨場感。

針對本周六的封關賽，北富銀與富邦勇士聯手打造「J場我在 全城爭冠」主題周，除了設計「J場我在 全城爭冠」加油手舉畫報致贈給入場球迷，邀請球迷一起捍衛主場，還請來富邦勇士小前鋒周桂羽及中鋒曾祥鈞為富邦J POINTS卡及JU卡拍攝廣告，看兩人場上尬球美技連發，就跟這兩張神卡的3%回饋無上限一樣豐富精采！若現場申辦富邦J POINTS卡或JU卡還有加碼抽購物金活動。

此外，北富銀也與元樂年輪蛋糕合作為主題周特製「J場我在」蛋糕禮盒，糕餅上烙印了「J場我在」和籃球圖示，俏皮可愛又別具紀念意義，民眾於現場活動攤位完成指定任務，即可獲得限定蛋糕。如果使用富邦J POINTS卡或JU卡購買「J場我在」蛋糕禮盒，還可享最高6%回饋（含原產品權益），元樂年輪蛋糕則會另外提撥購買金額的10%捐贈給伯大尼兒少家園。

北富銀與元樂年輪蛋糕合作，為富邦勇士主場封關賽特製「J場我在」蛋糕禮盒，使用富邦J POINTS卡或JU卡購買可享最高6%回饋(含原產品權益)，同時元樂年輪蛋糕還會另外提撥購買金額的10%捐贈給伯大尼兒少家園，號召球迷攜手做公益。 圖／富邦銀行提供
北富銀與元樂年輪蛋糕合作，為富邦勇士主場封關賽特製「J場我在」蛋糕禮盒，使用富邦J POINTS卡或JU卡購買可享最高6%回饋(含原產品權益)，同時元樂年輪蛋糕還會另外提撥購買金額的10%捐贈給伯大尼兒少家園，號召球迷攜手做公益。 圖／富邦銀行提供

富邦勇士 北富銀

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