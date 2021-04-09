新光金3月大賺35億 首季獲利快進百億俱樂部

今年初，台灣出現第一家純網路銀行，那「純網路保險」有可能問世嗎？金管會主委黃天牧透露，已在研究純網路保險公司的可行性。香港已發了四家「虛擬保險」（純網路保險）執照，其中一家還是台港合資的保險科技OneDegree，這家新創是否能激起台灣保險業的鯰魚效應呢？

2021-04-09 10:24