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新光金3月大賺35億 首季獲利快進百億俱樂部

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
新光金控。聯合報系資料照
新光金控。聯合報系資料照

新光金（2888）日昨（8）日公布3月稅後純益35.03億元，較去年同期大幅成長513％，累計第1季稅後純益96.46億元、年成長44％，累計每股稅後純益0.74億元，每股淨值破17元。新光金控第一季獲利接近百億元，快進入百億元獲利金控俱樂部。

新光金指出，3月壽險子公司獲利受惠外匯避險操作游刃有餘，外匯價格變動準備金餘額已經接近40億元。

新光金控副總李超儒指出，3月新光人壽單月稅後純益22.69億元，累計第一季稅後純益70.76億元。新光金指出，新台幣3月貶值，相對沒有匯兌成本，單月反而提存了5.3億元的價格外匯變動準備金，累計外匯價格變動準備金餘額接近40億元，未來假設匯兌有利益、就會提存。

另一子公司新光銀行3月獲利6.23億元，獲利主因來自淨利息收益，主要為投資收益，包括接近2億元的投資利益，其中債券實際處分操作利意義約1.5億元，下一步仍會持續布局海內外債券，主要以國外債為主。

證券子公司則受惠市場交易量，自營以及承銷都相當不錯，3月元富證券稅後純益3.88億元。

新光金控 外匯

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