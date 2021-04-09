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友達3月營收307.2億元 創近四年單月新高

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板大廠友達（2409）今（9）日公告3月合併營收達307.2億元，月增20%、年增49.8%，為近四年單月營收新高；今年第1季累計合併營收則達到829.4億元，季增3%、年大增54.5%，為近14季新高。

友達指出，3月份面板總出貨面積達221.1萬平方米，較2月份增加10.1%；今年第1季面板總出貨面積達635.4萬平方米，較2020年第4季減少6.3%，與去年同期相比增加15.2%。

友達將在4月29日召開線上法人說明會， 預期屆時會公布第1季財報，並針對財務及營運現況進行說明。法人估計，友達今年首季將能繳出稅後純益達百億元的佳績。

今日台股大盤雖小幅下跌，但友達逆勢上漲，收盤價來到24.6元，上漲1.25元、漲幅5.35%。

友達

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