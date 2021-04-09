「純網路保險」將開放，台港混血的OneDegree能激起鯰魚效應？

今年初，台灣出現第一家純網路銀行，那「純網路保險」有可能問世嗎？金管會主委黃天牧透露，已在研究純網路保險公司的可行性。香港已發了四家「虛擬保險」（純網路保險）執照，其中一家還是台港合資的保險科技OneDegree，這家新創是否能激起台灣保險業的鯰魚效應呢？

今年初，台灣出現第一家純網路銀行，第二、三家純網銀開業也指日可待，金融業不免問，純網銀都登場了，純網路保險可否接棒？

監理機關似乎聽到了業者心聲，日前，金管會主委黃天牧透漏，已在研究開放純網路保險公司執照的可行性，年底前決定是否進一步開放，如此全新型態商業模式，令不少業者翹首以盼，也樂觀看待。

台灣金融科技發展，掀起銀行業的創新，但台灣保險業卻遙遙落後。尤其保險科技新創更是鳳毛麟角，承做的業務，多為比價、導購，技術含量並不難，取代性亦高，比起其他國家蓬勃發展的保險科技，台灣相較沉寂。

過去金管會一直表達沒有必要設立純網保，如今態度改變。黃天牧表示，主要是看到香港「虛擬保險」（即純網路保險）所得到的啟發。

【純網路保險】 沒有實體通路的保險公司，僅透過數位通路銷售保險產品，個人與企業可在線上完成投保、核保、保單管理、理賠。由於省下人力與實體營運，價格上具優勢，投保也相較便利透明，但保險產品種類可能受限。

歐美日等各國早有純網路保險公司，中國也有2013年就成立的眾安保險，鄰近香港則在去年發出四張虛擬保險執照。

其中一張，給了台港合資的新創OneDegree，為香港首家透過全線上平台，提供產險服務的保險科技公司。

OneDegree保險新創，國泰創投也入股

成立於2016年的OneDegree，被不少巨頭看好，包括資本總額逾640億美元的普洛斯集團旗下BitRock Capital，以及台灣的國泰創投，都參與入股，儘管亞洲金融科技競爭激烈，卻有後發先至的優勢。

而OneDegree的創辦團隊來頭也不小，OneDegree共同創辦人郭彥麟為香港人，曾任摩根大通亞太科技研究部主管及分析師；另一位共同創辦人梁德源為台灣人，少數擁有保險與醫療跨領域的精算經驗，曾在美國德勤與世界銀行等國際企業擔任顧問，並在矽谷及亞洲皆有參與保險科技新創事業。

在香港據點擔任行政總裁的李俠恩，也曾在中港台三地的保險公司出任高階主管職務，包括AIA友邦人壽，南山人壽，美世顧問公司等，具30多年保險經驗。

之所以想成立保險科技公司，源於郭彥麟切身之痛，由於媽媽罹患癌症，卻因香港沒有像台灣有健保，公立醫院看診不便，私立醫院很昂貴，保險理賠又非常麻煩，導致他帶媽媽求醫過程艱辛重重，這讓他轉念，「買保險不就是為了度過難關？不應該這麼不便！」

郭彥麟與梁德源透過介紹認識，一拍即合決定成立保險科技公司。「我們自詡是有保險執照的科技公司，非懂科技的保險公司。」換言之，OneDegree有兩個專業領域：保險及科技。

梁德源說，他們看好台灣為亞洲科技重鎮，香港則是亞洲金融中心，因此香港、台北皆有辦公室，在新加坡也有一規模較小據點，現在，OneDegree總共約140位員工中，就有約90位駐紮在台北，以台灣工程師居多，香港則以保險管理、精算、商品部門為主。放眼目標市場，鎖定香港之外，台灣，是他們第二戰場。

香港第一》用寵物險攻占香港

OneDegree兵分三路開展業務。

首先是香港，寵物險「毛價保」是OneDegree進入市場的第一個敲門磚。OneDegree觀察，香港人養寵物的人不少，寵物數量將近50萬，且獸醫費用近年不斷上漲，整體香港保險市場中，寵物險市占僅3%（如今已達10%），還是一塊處女地，商機與需求兼具，故推出純線上寵物險。主打投保僅需三分鐘，九成理賠也可以在完成資料審核後的兩個工作天內撥款。

此外，他們也與獸醫院合作，將寵物的就醫紀錄與保單資料串連，建置一數位平台，飼主可一目了然投保、理賠進度。

「去年銷售寵物險的新契約保費收入就快200萬美元，我們也是寵物險市場中市占第一。」OneDegree也陸續推出其他產險商品如住宅火險等。

台灣市場》推核心系統建置給中小型保險公司

相較香港銷售保險商品給消費者，台灣市場，OneDegree則以企業為服務對象，包括核心系統建置及資安維運。他們不優先考量取得保險執照，而是想透過提供企業資訊科技服務，快速尋找合作夥伴，先在台灣企業界闖出知名度。

核心系統建置的業務，鎖定中小型保險公司。

「我們最大優勢就是系統輕薄短小、串接方式彈性。」他們發現，除了大型保險公司有能力自組數位轉型團隊、自養上百位工程師做系統轉換，有的中小型保險公司系統早已使用20、30年，老舊無法跟上新型態資訊，而若找大型科技公司導入核心系統，通常要砸大錢花個兩、三年，動輒得咎。

OneDegree採漸進式導入、上架時間縮短、簡單上手、兼容性較高，特別適合中小型保險公司。目前已與康健人壽及一家本土產險公司合作，其中康健方面，已替康健建構數位保險平台，銷售意外險等，亦協助推動數位轉型升級。

資安防護》保險業轉型的必要關卡

另外，他們認為，隨著數位化時代來臨，數位轉型對於企業來說成為必經關卡，資安防護更加刻不容緩。但許多中小企業在資安維運上資金短缺、亦無人才，於是OneDegree亦提供簡單方便的資安掃描服務，包括電商、金融科技新創都是他們資安服務的客戶。

OneDegree從香港虛擬保險起家，如今想以資訊科技打入台灣保險、數位市場，OneDegree能否在台灣保險業激起鯰魚效應？業界拭目以待。

（作者／沈瑜 本文出自2021.4.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）