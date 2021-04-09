新台幣早盤升值3.9分 一度觸及28.391元
新台幣今（9）日早盤以28.41元兌1美元，升值2分開出；台股開高後一度衝上17,000點之上，新台幣一度觸及28.391元兌1美元，升值3.9分。
美股周四收紅，道瓊工業指數上漲57.31點，漲幅0.2%，收在33,503.57點；標普500指數上漲17.22點，漲幅0.4%，收在4,097.17點；那斯達克指數上漲140.47點，漲幅1%，收13,829.31點；費城半導體指數漲1.1%。
美股周四齊揚，台股今日以16,974.28點開出，一度衝達17,016.13點，早盤震盪；新台幣以升值2分開出，最低達28.417元兌1美元，升值1.3分，盤中一度觸及28.391元兌1美元，升值3.9分。
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