新光1號REITs爭議 受託機構兆豐銀行強烈重申一切合法

不動產投資信託基金（REITs）新光1號（新光R1,01003t）在8日下午召開長達近四個半小時的受益人大會，公布監察人查核報告並做成多項決議，受託機構兆豐銀行在大會開完之後發布三點聲明，強調兆豐銀做為新光R1受託機構，一切均依基金公開說明書、相關規定和合法契約辦理，針對會上監察人暨主席指控造成聲譽損害，兆豐銀深表遺憾並將依法主張權益。

兆豐銀行聲明全文如下：

兆豐銀行擔任新光1號不動產投資信託基金受託機構，針對信託監察人查核報告指謫事項，已於2021年4月7日公告「受託機構澄清說明報告」澄清說明，並重申三點聲明；一、本基金自2005年成立至今，複委任架構均依公開說明書、相關規定和合法的契約辦理，運作管理穩定，且不動產管理機構與複委任機構報酬，自始分別列示並由基金支付，實無重複支付致損及受益人權益之情事。

二、兆豐銀行尊重部分投資人擬清算本基金之立場，惟清算基金應循合法途徑尋求法定門檻之多數受益人之同意，不應濫用信託監察人權限干擾基金治理，此舉已損及全體受益人權益與市場交易安全。

三、本次受益人會議主席應就其所為不實指控造成他人聲譽之損害負一切責任，兆豐銀行對此深表遺憾，並將依法主張權益。

不過，8日受益人大會上，現場並無受益人臨時動議或發言提出有關未來走向清算與否的議題，會後主席晶華公寓大廈管理公司總經理林超驊則是回答媒體提問清算事表示，晶華樓管未來若正式接任新光R1管理機構，將致力提升基金收益，沒有提出清算規劃。