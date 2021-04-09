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元大金好威！旗下元大證券3月大賺30億 首季營收破百億

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
元大金控旗下元大證券3月因海外收益大增助攻，以及經紀手續費收入持續增溫下，單月大賺30億元再創歷史新高。圖／元大金控提供
元大金控旗下元大證券3月因海外收益大增助攻，以及經紀手續費收入持續增溫下，單月大賺30億元再創歷史新高。圖／元大金控提供

元大金控（2885）公布自結3月與第1季獲利，在核心子公司元大證券3月因海外收益大增助攻，以及經紀手續費收入持續增溫下，單月大賺30億元再創歷史新高，使得元大金3月單月獲利受惠衝高至40.01億元，元大證券第1季累計營收更突破百億大關，達125.56億元，獲利則是來到61.34億元。

元大金自結累計第1季稅後純益則是攀升至94.07億元，4月眼看就要突破百億元，第1季獲利較去年同期大幅成長1.2倍，累計第1季每股稅後純益（EPS）為0.78元。

元大證券3月單月經紀手續費收益上升至18.65億元，自營收益雖較2月下滑到10億元以下，但仍有9億多的貢獻，重點是3月的海外轉投資收益貢獻就達到13億元以上，因此單月營收就將近50億元，累計首季營收也突破百億，來到125.56億元，單月獲利30.04億元，累計獲利61.34億元，EPS也突破1元，來到1.06元，各項表現均創歷史新高。

元大金自結3月單月稅後純益40.01億元，較前月大增近五成，關鍵即在元大證券3月暴賺30.04億元，其他主要子公司除元大人壽較2月減少，其餘包括銀行、期貨、創投與投信，3月獲利都較2月進步顯著。

元大證券獲利去年以來已經多次改寫歷史單月新高，3月再寫驚奇，元大金控對此指出，元大證券獲利創新高，除了持續受惠資金行情、疫情趨緩及投資人參與度高等因素，使得台股價量維持高檔，推升元大證券獲利表現外，3月海外獲利貢獻大幅提升，再加上承銷、衍商、財管手收等營收稱長，因此元大證券3月獲利大躍進。

元大金控 營收

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