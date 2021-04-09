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台指期開盤上漲25點 台積期貨開漲2元
台指期今（9）日開盤16,952點，上漲25點；台積期貨近月合約開盤617元，上漲2元。
昨（8）日美股四大指數收盤上漲，漲跌幅介於0.17%至1.07%，其中，費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲2.94%，聯電ADR上漲5.58%。
統一期貨說，昨日外資現貨買超11億，期貨減少495口，淨空單來到23362口，十大交易人與特定法人合計買進1011口。週選支撐與壓力區落在16700至17000之間，P/C Ratio升至1.35，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨表示，昨日鋼鐵類股受惠於美國基礎建設計畫利多外加鐵礦砂報價上揚等因素激勵。被動元件近期也發出調漲MLCC報價的通知，被動元件報價漲勢不斷，顯示台股基本面仍有支撐。指數支撐以技術面來看，可以觀察台股清明連假後跳空缺口。
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