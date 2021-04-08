新光集團兩管理公司 意外遭新光1號雙殺

不動產投資信託基金（REITs）新光1號（新光R1,01003t）今天召開長達四個半小時的受益人大會，最終在討論議案、臨時動議，先後通過中止新光R1複委任新壽公寓大廈管理公司契約、撤換解任管理機構新昕國際，這兩家公司都是新光集團關係企業，卻遭自家人新光人壽發起成立的新光R1「雙殺」，新昕國際代表人最終在大會結束前發言強調，絕對沒有做任何圖利新光集團的事。

新光R1今天下午兩點半開始開受益人大會，結果開到晚上7點左右才結束，會上除了既有的討論提案中，有中止複委任新壽公寓大廈管理公司（新壽樓管）契約，最後在臨時動議時，有受益人提案解任管理機構新昕國際，要把新昕國際換掉，此外，臨時動議還決議更換基金律師與通過監察人依法求償。結果提案與臨時動議均通過，新光集團兩家公司雙殺出局。

由於在提案討論中，還有原監察人即大會主席晶華公寓大廈管理公司（晶華樓管）辭任，選任新任監察人律師翁偉倫，而在臨時動議時換掉管理機構新昕國際後，又以最高票選出晶華樓管為新管理機構，將委由受託機構兆豐銀出面協商管理委任契約。對此一結果，新昕國際代表人也在大會結束忍不住出聲反酸「戲演完了」。