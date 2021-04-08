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太欣、志嘉、撼訊、驊訊股票等 明起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心公告，太欣（5302）、志嘉、撼訊、驊訊股票，以及正達三轉換公司債自4月9日起預收款券並管制撮合作業。其中太欣連收三根漲停板，驊訊則是8日當日漲停。

太欣股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

志嘉股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

撼訊股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

驊訊股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

上市公司正達股票因連續三個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對正達三轉換公司債自9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

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