新光R1糾紛 金管會：新昕沒違反三事由不得任意更換

不動產投資信託基金（REITs）「新光一號」（新光R1）去年險遭市場派狙擊，今（8）日下午由信託監察人召開受益人大會，監察人晶華公寓大廈管理維護公司指控新光R1受託機構兆豐銀行，與管理機構新昕國際未盡善良管理人之責。

銀行局副局長林志吉今日稍晚回應媒體表示，受託銀行是否違反自律規範4月下旬信託公會理監事會議決定，至於外界最關心的停車位糾紛與關係人交易，以及管理機構更換問題。

他表示，停車位租金收益占比沒有達到一成以上不構成關係人交易．至於管理機構兆豐銀沒有違反三個可解任事由，除非先召開受益會議修正信託契約，並報請主管機關核准，才能把它解任。

今日新光R1受益人會議，被視為是6月受益人會議的前哨戰，重點是市場派擬屆時要靠投票將RI清算下市，市場今日聚焦監察人晶華公寓大廈管理維護公司與新光集團、兆豐銀之間的對抗。

金管會主委黃天牧上午在立法院答詢時表示「目前國內沒有幾個REITs個案，這檔是爭議較多的。」他說複委任是否違法信託公會法規，這部分信託公會已經著手在處理。

晶華公寓大廈管理維護公司指控，新光R1是國內唯一REITs有再複委任樓管公司，要支付兩筆費用，又跟新光人壽、新光建設「非必要」租用停車位，兩大爭議認為兆豐銀作為新光R1受託機構，與管理機構新昕國際未善盡善良管理人之責，將從今天的受益人大會投票決定是否提告、求償。

稍晚銀行局副局長林志吉會金管會例會中發布四大重點，一是針對複委任爭議，受託銀行有沒有違反自律規範，信託公會已在審議中， 公會有其程序 ，最終結果會在今年4月下旬 理監事會議做決定。

二是針對新光金質疑樂富一號總經理晶華監察人林超驊又擔任新光R1的監察人，是否涉及利益衝突，能否隨意更換監察人？林志吉表示，要從具體事實來判斷，沒有一定的答案或看法。但依據不動產公開條例規範 法人當監察人只限以不動產管理機構或信託業為限，並沒有人禁止不能兼任。至於監察人的辭任與選任由受益人會議來決定。

三是停車位租金爭議，林志吉說，若不是不動產買賣而是租賃交易，該筆租金收益要占前一年總租金達到10%才叫作關係人交易，這個案子沒有達到一成以上，也就不是這裡稱的關係人交易。

此外，停車位管理涉及受託與管理機構做法，若會因此降低基金的收益，要從實務作業與商業判斷，受託機構有其職務的考量，應該要跟監察人妥為溝通，共同研究調整方案或是提相關案由到受益人會議來尋求共識。

四是針對管理機構（新昕）的更換問題。林志吉說，不動產證券化條例與信託契約管理機構的解任需符合三要件，一是違反契約委任事項；二是業務財務有嚴重缺失，經報主管機關同意中止其委任契約；三是其他經受託機構認為有不適任的情況發生，沒有這三事由受託人會議是不得隨便解任管理機構。所以林志吉說，除非先召開受益會議修正信託契約，並報請主管機關核准，才能把它解任。若有不適任，要詢受益人會議處理，若有爭議終究可走司法途逕來解決。

林志吉重申，清算下市不是主管機關所樂見，但依其契約的意旨，受益人是最高決策機關 ，管理運作回歸契約本旨與受益人會議決定。