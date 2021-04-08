保誠人壽中國外幣變額年金險 可分批布局人民資產

根據中央銀行最新公布統計，截至2021年2月底，外匯指定銀行（DBU）個人戶的人民幣存款餘額在連續減持一年後首次回升，研判是看好中國大陸經濟發展，民眾持有意願增強，針對已持有人民幣資產或有人民幣需求者，英國保誠人壽與渣打銀行聯手推出「保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險 」，滿足不同族群的需求。

保誠人壽表示，樂活中國外幣變額年金保險具備風險穩健，紀律累積財富特色，特有的定期提撥機制，可以依個人資金調度需求，於年金給付日前自行決定提撥的頻率、比例與日期，而且可以每年依據個人的狀況進行彈性調整，若為退休準備，則可以待資產累積至一定程度時再自行設定提撥時間點，提供客戶更彈性的規畫選擇。

同時，三年繳費分散資金壓力，還有特別加值金及加值回饋金加速提升帳戶價值，善用時間累積資產，提早為退休做準備。

樂齡／屆齡退休族可以透過短期投入，換取中長期保障，把握匯率時機點布局中國大陸市場，「保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險」搭配其他連結累積型標的基金，提供客戶更彈性的投資型商品，繳費三年即可保障終身，可選擇年金保證給付期間為10年、15年、或20年；「年金保證期間 」屆滿後仍生存可繼續領年金，活越久領越多。

以50歲林先生投保為例，繳費三年，年繳目標保險費人民幣25萬元，預設60歲開始領取年金，保費投入時即可有特別加值金人民幣5,000元，第二及第三年繳交保費人民幣25萬元時，享有特別加值金人民幣2,500元，至第六保單周年日時，將可享有人民幣13,750元的加值回饋金。

若是手邊可用資金不多，年繳目標保險費為人民幣6萬元，繳費三年，預設60歲開始領取年金，保費投入時即可有特別加值金人民幣1,200元，第二及第三年繳交保費人民幣6萬元時，享有特別加值金人民幣600元，至第六保單周年日時，將可有人民幣3,300元的加值回饋金。

英國保誠人壽企業精算暨商品管理副總陳右越表示，民眾在資產規畫時，除了考量資金需求，選擇適合自己的理財工具外，亦可藉由多元幣別配置分散風險，這張保單以三年的時間穩健布局人民幣資產，可分散風險。