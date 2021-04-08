合庫攜手國精化學 打造員工持股信託

合庫銀行董事長雷仲達於4月8日親自出席國精化學公司（4722）員工持股信託簽約典禮，該案主要運用員工持股信託服務，協助國精化學公司達到留才、凝聚向心力及促進股權安定等多重目標，並讓員工可以提早累積退休金，打造退休第三層支柱。

自金管會去年9月公布信託2.0以來，合庫銀行董事長同時也是信託公會理事長的雷仲達相當重視，挹注相當資源及心力於信託業務的推展與創新，期望提供客戶最為專業的信託規劃及服務。

雷仲達表示，合庫銀行一向重視高齡社會議題，近年來在信託業務的發展上不斷的思考如何更進一步的持續深化客戶服務及提供客戶多元方案。本次針對員工福利信託業務的推展，內部透過資源的整合，成立專責第一線行銷團隊，並持續優化內部系統功能，成功吸引不少中小企業的回響，當然也不乏上市、上櫃公司的肯定，本案國精化學公司即屬上市公司的持股信託方案，對合庫銀行在業務的發展上是一個重要的里程。

雷仲達更指出，今年合庫銀行也將進一步針對員工持股信託客戶推出全新的業務規劃，讓員工持股信託方案可以延伸轉至「樂齡安養持股信託」或資產傳承規劃服務，讓退休員工擁有一站式的完整信託規劃，進而達到資產保全等效益，相信這不僅可以使得企業透過福利政策的提升，創造業務發展的正向循環，更可使員工享受更好的工作環境及退休生活，並間接紓緩政府財政壓力，創造企業、員工及政府三贏的局面。