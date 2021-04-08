NCC請求查富邦蔡明忠海外金流 金管會：確實已在查

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天審查台灣寬頻通訊（TBC）所屬基金管理公司上層股權交易案。但上月NCC決議將富邦集團董事長蔡明忠涉及的有線電視集團交易案金流交由金管會幫忙調查。金管會主委黃天牧今表示，正在進行中，尤其涉及到國外金流，會請國外金融機構幫忙。

NCC在3月24日審查台灣寬頻通訊（TBC）經營權交易案，決定將此案送到金管會，希望金管會協助調查當時富邦貸款給呂芳銘等人的過程。

黃天牧今在立法院財委會會後受訪證實，有收到NCC的請求協助，已在進行中，會根據NCC移來的內容去查，NCC希望金管會去查金流，尤其這金流涉及到國外，牽涉到國外其他金融機構，目前進度不方便對外透露，但確實有在查。