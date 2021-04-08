NCC請求查富邦蔡明忠海外金流 金管會：確實已在查
國家通訊傳播委員會（NCC）昨天審查台灣寬頻通訊（TBC）所屬基金管理公司上層股權交易案。但上月NCC決議將富邦集團董事長蔡明忠涉及的有線電視集團交易案金流交由金管會幫忙調查。金管會主委黃天牧今表示，正在進行中，尤其涉及到國外金流，會請國外金融機構幫忙。
NCC在3月24日審查台灣寬頻通訊（TBC）經營權交易案，決定將此案送到金管會，希望金管會協助調查當時富邦貸款給呂芳銘等人的過程。
黃天牧今在立法院財委會會後受訪證實，有收到NCC的請求協助，已在進行中，會根據NCC移來的內容去查，NCC希望金管會去查金流，尤其這金流涉及到國外，牽涉到國外其他金融機構，目前進度不方便對外透露，但確實有在查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言