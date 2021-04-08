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黃天牧證實：配合NCC正在調查蔡明忠國外金流

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
富邦集團董事長蔡明忠。(本報資料照片)
富邦集團董事長蔡明忠。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）要金管會配合調查富邦集團「大董」蔡明忠？金管會主委黃天牧今（8）日上午立法院財委會後受訪時證實，已經開始進行調查，有在做了，會根據NCC移給金管會內容去查，至於要怎麼查不方便報告。黃天牧進一步說明，他說，NCC希望金管會配合調查主要是金流的部份，尤其涉及國外的部份，NCC不能做，但金管會也只能盡力去做，因為國外也涉及其他監理機關合作的問題，調查過程中目前不方便講太多。

金管會協助NCC調查富邦集團董事長蔡明忠，主要是因為與近期有線電視TBC案投資疑雲有關。2020年2月提出申請的TBC有線電視集團交易案，涉及2017年鴻海集團呂芳銘以新加坡Dynami Vision 併購TBC上層基金的管理公司股權時與蔡明忠的借貸關係的界定。

外界質疑蔡明忠的凱擘涉及以借貸方式增加實質影響力，可能觸及了有線電視系統業者三分之一市佔率的上限，但2017年郭呂交易當時NCC並未察覺此案。

外界也質疑此案的TBC集團牽涉從2014年以APTT名義偷跑到新加坡上市迴避台灣政府監督，到2017年蔡與呂的可能以債作股的投資掌控，再到2020年大豐戴永輝與呂芳銘的交易，其中疑點太多，

主管媒體的國家通訊傳播委員會（NCC）因此將此案送到金管會，希望金管會協助調查當時富邦貸款給呂芳銘等人的過程，金管會主委黃天牧今日證實確實配合NCC正在調查中。

TBC在2013年到新加坡成立上層公司亞洲付費電視信託基金（APTT）並上市，透過APTT信託基金管理人（AMPL）管理，此外，AMPL上面又有一個管理公司DynamiVision。

TBC上層股權交易案在去年2月底送件NCC，去年9月召開公聽會與聽證會後，公平會也在去年11月通過本案，歷經1年多，NCC尚在審查中。昨天也舉行委員會議審議大大數位匯流董事長戴永輝向亞太電信（3682）董事長呂芳銘收購台灣寬頻通訊（TBC）在新加坡上層公司Dynami Vision 65%股權的案件。

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