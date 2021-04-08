新光R1今受益人大會攻防 金管會：這檔爭議較多

不動產投資信託基金（REITs）「新光一號」（新光R1）去年險遭市場派狙擊後，今由信託監察人召開受益人大會，市場聚焦監察人晶華公寓大廈管理維護公司與新光集團、兆豐銀之間的對抗。金管會主委黃天牧今表示，有收到兩造陳情人的說明，目前國內沒有幾個REITs個案，這檔是爭議較多的。

去年6月以晶華為首的市場派召開受益人大會試圖清算未成，今下午將再召開受益人大會，其中監察人晶華公寓大廈管理維護公司指控，新光R1是國內唯一REITs有再複委任樓管公司，要支付兩筆費用，又跟新光人壽、新光建設「非必要」租用停車位，兩大爭議認為兆豐銀作為新光R1受託機構，與管理機構新昕國際未善盡善良管理人之責，將從今天的受益人大會投票決定是否提告、求償。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委質詢時表示，金管會有收到兩造陳情人的說明，複委任是否違法信託公會法規，這部分信託公會已經著手在處理，今天有受益人會議，許多的受益人也可透過契約去處理，「我們沒有幾個REITs的個案，這檔是爭議比較多的。」