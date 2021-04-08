新台幣午盤升值0.9分 暫收28.418元
新台幣今（8）日午盤升值0.9分，暫收28.418元兌1美元，成交金額3.61億美元；台股開低走高，再創歷史新高，新台幣上午盤則是由貶轉升，一度觸及28.404元兌1美元，升值2.3分。
美股周三漲多跌少，僅那斯達克指數下跌9.54點，跌幅0.07%，台股以16,786.56點開低，盤中翻紅一度拉升至16,912.83點，創下歷史新高，新台幣則是由貶值轉為升值。
新台幣早盤以28.46元兌1美元，貶值3.3分開出，上午盤最高達28.404元兌1美元，升值2.3分，最低則是開盤的28.46元兌1美元，午盤以28.418元兌1美元暫收，升值0.9分。
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