投資型保單紛爭多 黃天牧：銀髮族將是金管會監理重點

立委吳秉叡今天在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧，指他上任後銀行理專弊案頻傳，加上投資型保單，對於老人家「上下其手」，如何保護他們？金管會主委黃天牧回應，未來將提高理專裁罰與正在思考再強化消費者保護措施，他說「銀髮族未來將是金管會監理重點。」

黃天牧表示，目前投資型保單大多爭議是銷售面問題，這在台灣十多年了，制度包括風險預告等都在精進，還是會繼續努力，爭議難免有，但會儘量降低招攬面的爭議。尤其是話術保證獲利什麼，他說「這個絕對不能講。」至於吳秉叡說年紀大的人獲取資訊的管道比較固定有限，應該要再強化。黃天牧也透露，前二天才找會裡同仁，針對銀髮族哪些消保機制，該強化目前的措施，他強調「銀髮族將來會是我們監理的重點」。