黃天牧：銀髮族將是金管會監理重點
金管會主委黃天牧今（8）日上午在立法表示，未來將提高理專裁罰與正在思考再強化消費者保護措施，他說「銀髮族未來將是金管會監理重點。」
立委吳秉叡上午在立院質詢時問，銀行理專業績壓力大，有些行為不檢，雖已遭金管會重罰，但應該設計制度讓理專不要再「上下其手」，有些年紀大的人因為信任關係，當事人行為金管會很難詳查，是不是有何具體方法？黃天牧上午回應，一方面在商品銷售過程中，包括對65歲以上的銀髮族錄音錄影，同時透過更廣泛的金融知識教育他們，當然將來對金融機構銷售涉及銀髮族，若有不當銷售行為涉及銀髮族，將納入審酌，未來特別針對銀髮族將提高懲處金額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言