黃天牧：銀髮族將是金管會監理重點

金管會主委黃天牧今（8）日上午在立法表示，未來將提高理專裁罰與正在思考再強化消費者保護措施，他說「銀髮族未來將是金管會監理重點。」

立委吳秉叡上午在立院質詢時問，銀行理專業績壓力大，有些行為不檢，雖已遭金管會重罰，但應該設計制度讓理專不要再「上下其手」，有些年紀大的人因為信任關係，當事人行為金管會很難詳查，是不是有何具體方法？黃天牧上午回應，一方面在商品銷售過程中，包括對65歲以上的銀髮族錄音錄影，同時透過更廣泛的金融知識教育他們，當然將來對金融機構銷售涉及銀髮族，若有不當銷售行為涉及銀髮族，將納入審酌，未來特別針對銀髮族將提高懲處金額。