防銀髮族被「上下其手」 黃天牧：將是監理重點

立委吳秉叡今（8）日上午在立法院財委會質詢金管會主委黃天牧，指他上任後銀理專弊案頻傳，加上投資型保單，對於老人家「上下其手」，如何保護他們？金管會主委黃天牧回應，未來將提高理專裁罰與正在思考再強化消費者保護措施，他說「銀髮族未來將是金管會監理重點。」

吳秉叡問，銀行理專業績壓力大，有些行為不檢，雖已遭金管會重罰，但應該設計制度讓理專不要再上下其手，有些年紀大的人因為信任關係，當事人行為金管會很難詳查，是不是有何具體方法？黃天牧上午回應，一方面在商品銷售過程中，包括對65歲以上的銀髮族錄音錄影，同時透過更廣泛的金融知識教育他們，當然將來對金融機構銷售涉及銀髮族，若有不當銷售行為涉及銀髮族，將納入審酌，未來提高懲處金額。

至於投資型保單銷售紛爭仍多問題。黃天牧回應，目前投資型保單大多爭議是銷售面問題，不過黃天牧說，這在台灣十多年了，制度包括風險預告等都在精進，還是會繼續努力，爭議難免有，但會儘量降低招攬面的爭議。尤其是話術保證獲利什麼，他說「這個絕對不能講。」至於吳秉叡說年紀大的人獲取資訊的管道比較固定有限，應該要再強化。黃天牧也透露，前二天才找會裡同仁，針對銀髮族哪些消保機制，該強化目前的措施，他強調「銀髮族將來會是我們監理的重點」。

為避免65歲以上長者不知道自己買到投資型保單，金管會去年才宣布9月1日起將高齡保戶購買投資型保單必須錄音錄影的年齡規定，從70歲降為65歲。保險局從2018年11月就開始要求70歲以上投保「投資型保單」要錄音錄影，且要保留五年，以防阿公阿嬤被誤導，將退休金重壓投資型保單。但因應財委會立委要求，金管會將錄音錄影年齡降到65歲，並且在2020年1月又擴增到有「解約金」的保險商品也要一併適用。