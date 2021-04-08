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新台幣早盤升值2.3分 一度觸及28.404元
新台幣今（8）日早盤以28.46元兌1美元，貶值3.3分開出；台股早盤開低，新台幣則是由貶轉升，一度觸及28.404元兌1美元，升值2.3分。
美股周三漲多跌少，道瓊工業指數收盤上漲16.02點，漲幅0.05%，報33,446.26點；標普500指數漲6.01點，漲幅0.15%，報4,079.95點；那斯達克指數下跌9.54點，跌幅0.07%，報13,688.84點；費城半導體指數收盤幾乎維持平盤，小漲 0.01%。
美股周三漲跌互見，台股早盤以16,786.56點開低，新台幣以貶值3.3分開出，一度觸及28.404元兌1美元，升值2.3分，由貶值轉為升值。
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