太魯閣號事件 華南產險啟動理賠快速下款服務

華南產險表示，本(4)月2日上午台鐵於花蓮發生太魯閣號列車408車次撞上滑落工程車的重大事故，該事故共造成50人死亡、逾200人輕重傷。華南產險於事故發生當日即成立「太魯閣號緊急服務中心」，主動與台鐵聯繫確認傷亡者名單，並啟動快速理賠服務機制，於事故後第二個上班日(7日)進行快速賠付。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，華南產險承保台鐵職工福利委員會的「團體傷害保險」，保額為死亡及失能150萬元、傷害醫療5萬元。

經查截至4月6日為止，華南產險有三名保戶在這次意外中不幸身故，包含台鐵團傷的兩名保戶，分別為司機員、司機助理員，可獲得150萬元的保險金，以及一名乘客。

該乘客的團傷保額為100萬元，另含「特定意外事故大眾運輸附加條款」100萬元，共可獲得200萬元的保險金。

林適祺表示，願傷者早日康復，期盼能幫助家屬一起度過難關，華南產險在事故發生後即派員關懷協助，並啟動快速理賠與發送慰問金，已於今(7)日快速賠付，顯示對此事件的重視及快速理賠的效率，目前並持續掌握與追蹤傷亡者名單。

民眾如有任何疑問或理賠相關問題，歡迎撥打本公司的免付費電話(0800-010850)洽詢，或親洽華南產險諮詢。