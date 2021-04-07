快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

太魯閣號事件 華南產險啟動理賠快速下款服務

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
華南產險於事發當日即成立「太魯閣號緊急服務中心」。華南產險/提供
華南產險於事發當日即成立「太魯閣號緊急服務中心」。華南產險/提供

華南產險表示，本(4)月2日上午台鐵於花蓮發生太魯閣號列車408車次撞上滑落工程車的重大事故，該事故共造成50人死亡、逾200人輕重傷。華南產險於事故發生當日即成立「太魯閣號緊急服務中心」，主動與台鐵聯繫確認傷亡者名單，並啟動快速理賠服務機制，於事故後第二個上班日(7日)進行快速賠付。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，華南產險承保台鐵職工福利委員會的「團體傷害保險」，保額為死亡及失能150萬元、傷害醫療5萬元。

經查截至4月6日為止，華南產險有三名保戶在這次意外中不幸身故，包含台鐵團傷的兩名保戶，分別為司機員、司機助理員，可獲得150萬元的保險金，以及一名乘客。

該乘客的團傷保額為100萬元，另含「特定意外事故大眾運輸附加條款」100萬元，共可獲得200萬元的保險金。

林適祺表示，願傷者早日康復，期盼能幫助家屬一起度過難關，華南產險在事故發生後即派員關懷協助，並啟動快速理賠與發送慰問金，已於今(7)日快速賠付，顯示對此事件的重視及快速理賠的效率，目前並持續掌握與追蹤傷亡者名單。

民眾如有任何疑問或理賠相關問題，歡迎撥打本公司的免付費電話(0800-010850)洽詢，或親洽華南產險諮詢。

產險 保險金 理賠

延伸閱讀

太魯閣號事故 消基會：應再給3倍懲罰性賠償金

太魯閣號事故 台鐵8日上午9時28分鳴笛5秒悼念

助太魯閣號受害者 新北民進黨團齊捐一日所得10.8萬

太魯閣號事故 特搜隊員：血腥味留記憶難抹滅

相關新聞

太魯閣號事故刷卡買票增至9人 平均每人賠逾1600萬

台鐵太魯閣號事故今邁入第7天，金管會保險局持續清查保險公司理賠情況，保險局今晚最新公布，整體保險業理賠金額上修至7.8億...

將來銀行新總座人選曝光 金管會內部開會兩方向嚴審

純網銀「國家隊」將來銀行遲沒拿到營業執照，前總經理劉奕成更在執照審核的關鍵期閃辭，6日傳出將來銀行新總經理將由華南銀營運...

亂賣投資型保單、基金給銀髮族 金管會：要重罰

近年銀行理專投資亂象層出不窮，尤其銀髮族手上資金較多，往往被視為下手對象，例如不當推銷高風險的基金，或是要高齡者解定存買...

永豐金證券金融API生態圈策略聯盟 連三年舉辦41AI日

永豐金證券舉辦第三屆41AI日全方位智能投資論壇，積極推動AI投資運用；總經理江偉源表示，逐筆撮合上路後API交易需求湧...

新光1號REITs受益人大會 關係人交易爭議飄火藥味

不動產投資信託基金（REITs）新光1號（新光R1,01003t）今（8）日下午召開受益人大會，但是新光1號的受託機構兆...

台新理專弊案涉案長達10年 金管會：制度問題一併考慮

台新理專弊案去年11月爆發至今，立委質疑金管會遲遲未開罰，是否在等台新併保德信案通過，有護航的嫌疑。金管會主委黃天牧今表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。