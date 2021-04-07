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台指期夜盤於盤下震盪 低點觸及16,733點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤於盤下震盪，盤中低點觸及16,733點，嘗試站回平盤之上，法人指出，台股連日呈現量價齊揚態勢，目前在新台幣轉強熱錢再度湧入下，短線續以震盪偏多看待台股。

外資現貨買超64億元，期貨淨空單增加3,746口至22,867口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權做布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為2.7萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。週選方面，買權賣權 OI 增量相當，目前選擇權多空皆無表態。

法人表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局，技術面目前台股仍屬創高階段，短線在五日均線未被跌破下，台股的拉回仍可偏多持續操作。

台股 選擇權 期貨

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