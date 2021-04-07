公股銀招香港人才超卡 財部籲鬆綁董總薪資上限

財委會立委今（7）日至合作金庫總行考察公股行庫招聘香港金融人才計畫執行情形，公股金控祭出最高650萬的年薪，希望招攬香港金融人才，不過推動至今聘用人數仍掛零。

立委林楚茵表示，人才會往待遇好、環境佳的職缺去，各公股行庫目前提出的薪酬條件並非不好，但和其他銀行相比是否仍居劣勢，才導致遲遲招不到香港的金融人才。

財政部次長阮清華表示，徵才條件會再請各公股行庫開會重新檢視，找尋可彈性調整空間，目前各公股銀行徵才合計開出約有130個名額，人才資料都在書審、面試階段。

不過銀行開出新台幣650萬元的年薪，甚至還超過部分公股銀行董事長與總經理的薪水，是否會有心理不平衡，阮清華則說，相信各董事長、總經理都有這樣的胸襟不會吃醋。

根據行政院訂定「財政部公股民營事業及轉投資公司之董事長、總經理薪資標準原則性規範」，派任或推薦至各事業機構董事長、總經理的待遇，不能超過相同性質、規模之公營事業同級人員待遇的2倍以上。

阮清華表示，目前公股董總平均薪資約700萬元，與民營銀行的薪資有非常大的差別，未來也期望立院能支持鬆綁公股董總薪資的上限，更能吸引相關人才。