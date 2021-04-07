快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

公股銀招香港人才超卡 財部籲鬆綁董總薪資上限

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

財委會立委今（7）日至合作金庫總行考察公股行庫招聘香港金融人才計畫執行情形，公股金控祭出最高650萬的年薪，希望招攬香港金融人才，不過推動至今聘用人數仍掛零。

立委林楚茵表示，人才會往待遇好、環境佳的職缺去，各公股行庫目前提出的薪酬條件並非不好，但和其他銀行相比是否仍居劣勢，才導致遲遲招不到香港的金融人才。

財政部次長阮清華表示，徵才條件會再請各公股行庫開會重新檢視，找尋可彈性調整空間，目前各公股銀行徵才合計開出約有130個名額，人才資料都在書審、面試階段。

不過銀行開出新台幣650萬元的年薪，甚至還超過部分公股銀行董事長與總經理的薪水，是否會有心理不平衡，阮清華則說，相信各董事長、總經理都有這樣的胸襟不會吃醋。

根據行政院訂定「財政部公股民營事業及轉投資公司之董事長、總經理薪資標準原則性規範」，派任或推薦至各事業機構董事長、總經理的待遇，不能超過相同性質、規模之公營事業同級人員待遇的2倍以上。

阮清華表示，目前公股董總平均薪資約700萬元，與民營銀行的薪資有非常大的差別，未來也期望立院能支持鬆綁公股董總薪資的上限，更能吸引相關人才。

薪資 公股行庫 香港

延伸閱讀

影／魏德聖成功當月老 香港女導演成為台灣媳婦

父傳染三母子…出生12天男嬰確診 香港最小病例

香港人要達到「財務自由」需400萬美元 超過紐約、上海

香港遭DQ立法會前議員郭榮鏗 傳舉家遷加拿大

相關新聞

太魯閣號事故刷卡買票增至9人 平均每人賠逾1600萬

台鐵太魯閣號事故今邁入第7天，金管會保險局持續清查保險公司理賠情況，保險局今晚最新公布，整體保險業理賠金額上修至7.8億...

將來銀行新總座人選曝光 金管會內部開會兩方向嚴審

純網銀「國家隊」將來銀行遲沒拿到營業執照，前總經理劉奕成更在執照審核的關鍵期閃辭，6日傳出將來銀行新總經理將由華南銀營運...

亂賣投資型保單、基金給銀髮族 金管會：要重罰

近年銀行理專投資亂象層出不窮，尤其銀髮族手上資金較多，往往被視為下手對象，例如不當推銷高風險的基金，或是要高齡者解定存買...

永豐金證券金融API生態圈策略聯盟 連三年舉辦41AI日

永豐金證券舉辦第三屆41AI日全方位智能投資論壇，積極推動AI投資運用；總經理江偉源表示，逐筆撮合上路後API交易需求湧...

新光1號REITs受益人大會 關係人交易爭議飄火藥味

不動產投資信託基金（REITs）新光1號（新光R1,01003t）今（8）日下午召開受益人大會，但是新光1號的受託機構兆...

台新理專弊案涉案長達10年 金管會：制度問題一併考慮

台新理專弊案去年11月爆發至今，立委質疑金管會遲遲未開罰，是否在等台新併保德信案通過，有護航的嫌疑。金管會主委黃天牧今表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。