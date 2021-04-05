太魯閣號意外事故 財金公司捐款600萬元

台鐵太魯閣號事故，各界慷慨解囊。銀行公會、全體金融機構暨財金公司為共盡其力，集結各界愛心捐款，自110年4月2日起至4月30日止，凡經由匯款、自動化服務機器（ATM）、網路銀行、行動銀行、全國性繳費及企業電子支付系統（金融EDI及金融XML）等金融資訊系統跨行服務，捐款至中央主管機關及各縣市政府公布之捐款賑災專戶，一律免跨行交易手續費。

財金公司謹向罹難者敬致哀悼，並向傷者及其家屬致意，同時捐款600萬元，善盡社會責任，並發起內部同仁捐款活動，期協助罹難者家屬及傷者與家屬共渡難關。

財金公司提醒民眾，捐款免跨行交易手續費活動，部份自動化交易因未經人工處理，如無法即時辨識帳戶，金融機構系統將暫先計收手續費，經比對確認屬賑災專戶交易者，將主動辦理手續費退還入帳事宜，請民眾放心。