LINE Pay宣布 啟動「太魯閣號愛心捐款」專案平台

4月2日臺鐵太魯閣列車於花蓮地區發生嚴重事故，LINE Pay 與衛生福利部宣布將自即刻起合作啟動「0402太魯閣號愛心捐款專案」，讓民眾可以透過LINE Pay 愛心捐款平台即時捐款。

用戶進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「太魯閣號捐愛心」專案進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。捐款以100元為一個單位，民眾可以在1至99個單位中選擇想捐贈的金額，單次捐款金額最高上限為9,900元。

本次捐款LINE Pay不收手續費，善款手續費由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行（2838）、台新銀行及國泰世華銀行吸收，建議用戶可以上述五家銀行卡片進行捐款，提升捐款效益。捐款金額由LINE Pay代收並轉付衛生福利部賑災專戶，捐款將全數用於此次「太魯閣號事故案」，募款人為衛生福利部賑災專戶，指定0402太魯閣號事故專用，款項將由衛生福利部提供協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持。募款期間為即日起至4月30日。