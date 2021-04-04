央行：民眾4月底前 可持現金至國庫局臨櫃捐款

中央銀行今天(4日)表示，針對4月2日早上，台鐵發生408車次太魯閣號事故造成民眾嚴重傷亡，該行謹向罹難者敬致悼念，並向傷者及其家屬表達慰問之意。

依據衛生福利部公布之捐款管道，本行國庫局亦受理捐款：帳號270750，戶名為：衛生福利部賑災專戶。

自即日起至4月底止，民眾可持現金至央行國庫局臨櫃捐款，或至金融機構匯款至上述帳戶。

捐款民眾請於「國庫機關專戶存款收款書」(現金捐款用)備註欄，或匯款申請書附言欄，註明指定用途：「0402太魯閣號事故案」；如需捐款收據，請將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至sa21909038@mohw.gov.tw。

央行表示，已促請財金資訊公司，即日起至4月底止，凡經由該公司金融資訊系統各項跨行服務(包括ATM、通匯、金融EDI、金融XML、網際網路、全國性繳費(稅)及行動銀行等服務)，處理有關太魯閣號事故捐款之交易，免收跨行交易手續費。

為協助受災民眾，財金公司與台灣票據交換所將以公司名義分別捐款600萬及200萬元，同時本行與財金公司、台灣票據交換所、中央印製廠及中央造幣廠正積極進行同仁捐款事宜。