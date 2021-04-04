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中央銀行：即日起至4月底 受理太魯閣號事故捐款

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今日發布新聞稿指出，自即日起至4月底止受理太魯閣號事故捐款

針對今年4月2日早上臺鐵發生408車次太魯閣號事故造成民眾嚴重傷亡，央行謹向罹難者敬致悼念，並向傷者及其家屬表達慰問之意。

依據衛生福利部公布之捐款管道，央行國庫局亦受理捐款：帳號270750，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。自即日起至4月底止，民眾可持現金至央行國庫局臨櫃捐款，或至金融機構匯款至上述帳戶。捐款民眾請於「國庫機關專戶存款收款書」(現金捐款用)備註欄或匯款申請書附言欄註明指定用途：「0402太魯閣號事故案」；如需捐款收據，請將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至sa21909038@mohw.gov.tw。

有關上項捐款，央行已促請財金資訊，即日起至4月底止，凡經由該公司金融資訊系統各項跨行服務(包括ATM、通匯、金融EDI、金融XML、網際網路、全國性繳費(稅)及行動銀行等服務)，處理有關太魯閣號事故捐款之交易，免收跨行交易手續費。

為協助受災民眾，財金公司與台灣票據交換所將以公司名義分別捐款600萬及200萬元，同時央行與財金公司、台灣票據交換所、中央印製廠及中央造幣廠正積極進行同仁捐款事宜。

捐款 央行 太魯閣撞車事故 台鐵

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