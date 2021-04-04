銀行公會：民眾捐款太魯閣號事故 免收跨行手續費

銀行公會呂理事長桔誠今(4)日表示，針對4月2日台鐵發生408車次太魯閣號事故造成同胞重大傷亡，為響應國人捐輸台鐵太魯閣號事故救助活動，免收跨行手續費，俟經確認屬賑災專戶，將辦理客戶手續費退還入帳事宜。

銀行公會今天下午發布新聞稿指出，依據金管會銀行局新聞稿及財金資公司4月4日最速件傳真簡函所訂措施，銀行公會已發函各會員機構，就民眾經由銀行匯款、自動化服務機器(ATM)、網際網路、行動銀行、全國性繳費及企業電子支付系統(金融EDI及金融XML)等服務之捐助款項，自即日起至4月30日止，免收跨行手續費。

民眾透過ATM、網際網路、行動銀行、全國性繳費及企業電子支付系統等服務捐款至賑災專戶，實務作業上因未經過人工作業，無法即時辨識帳戶，故銀行將先收取手續費，俟經確認屬賑災專戶，將辦理客戶手續費退還入帳事宜。