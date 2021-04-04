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太魯閣號3亡者、21位傷者為中壽保戶 中壽持續追蹤關懷

經濟日報 / 記者曾桂香／即時報導

中國人壽統計至今（4）日上午11時，台鐵太魯閣號出軌事故中有三位亡者、21位傷者為中壽（2823）保戶，身故理賠金初估為新台幣360萬元，針對保戶傷亡者加發慰問金，中壽希望與保戶一同渡過難關。

台鐵太魯閣號4月2日上午發生出軌事故，造成逾百人死傷重大意外，中國人壽在事發第一時間即成立「緊急應變關懷小組」，啟動重大事件急難關懷與服務，主動搜尋傷亡保戶狀況，到院關懷並協助保戶及家屬處理相關事宜，截至4月4日上午11時止，共有三位死者、21位傷者為中壽保戶，身故理賠金初估為新台幣360萬元。

中壽針對此次事故，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務，並針對保戶傷亡者加發慰問金，身故者10萬元，加護病房住院6萬元，一般病房住院2萬元，門診2,000元，與保戶一同渡過難關，民眾可洽詢中壽各地區客服中心或致電客戶服務專線0800-098-889。

中壽 新台幣

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