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太魯閣重大事故　初估整體保險業總理賠逾4.4億元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

4月2日上午台鐵太魯閣列車發生重大事故，造成多人不幸傷亡。各家保險公司在當天緊急啟動快速理賠措施，金管會也要求各保險公司應主動關懷並協助受災保戶。據金管會公布的初步統計，預估整體保險業理賠金額逾4.4億元。

事件發生後，金管當天清查，該列車是由國泰產險承保鐵路旅客運送責任保險，依保險契約責任每一人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元；另涉案工程車是由明台產險承保強制汽車責任保險，每一人死亡200萬元，失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元。

金管會今公布，國泰產承保的鐵路旅客運送責任保險，預估給付金額逾1.5億元；明台產險承保的強制汽車責任保險，預估給付金額逾1億元；另產險公司目前查得傷亡名單中有3位乘客以信用卡支付票款，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾5千萬元，其餘持續確認中。

在人身保險部分，各保險公司已就這次事故罹難者進行保戶身分比對，已知為保險公司的保戶計39名，其餘尚待進一步確認，經產、壽險公會彙整，預估總賠付金額逾1.4億元。而受傷者當中，有139位是保險公司的保戶，因尚待後續治療，治療後相關的理賠金額，現階段還難以預估。

保險 理賠

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