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太魯閣號事故 中信金與中信慈善基金會捐款1,000萬

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

本(4)月2日台鐵408車次太魯閣號發生出軌事故，造成人員重大傷亡，面對清明連假首日發生如此嚴重的交通意外事故，中國信託金控及中國信託慈善基金會今(4)日宣布，合捐新台幣1,000萬元至衛生福利部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶。

考量傷者及其家人，與罹難者家屬受到極大創傷，這筆捐款將專款專用於協助受難個案家庭後續心靈重建、復健治療、經濟扶助等生活所需費用，期盼受難民眾及其家人儘早恢復正常生活。

中國信託金控董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒獲悉台鐵太魯閣號事故訊息後，第一時間關懷集團同仁安全，清查各子公司相關單位同仁安全情形，同時也指示中信集團身為企業社會公民，以行動展現關懷。

除了中信金控、中信慈善基金會分別捐款500萬元、合捐1,000萬元之外，金控旗下子公司中國信託商業銀行、台灣人壽亦緊急啟動關懷服務和因應措施，針對受難的客戶、保戶提供多項關懷方案，協助受難者及家屬度過難關。

中信金控為傷者、罹難者及其家人祈福，同時也向堅守崗位的救災及醫護人員致上最高敬意。

台灣人壽主動關懷保戶受難情形並協助處理後續，除了提供保戶身故、受傷慰問金外，將儘速將理賠金交到保戶及家屬手上，協助醫療所需。

針對本次事件罹難及受傷保戶，台灣人壽提供不幸身故的保戶每位10萬元慰問金、受傷住院治療的保戶每位5,000元慰問金，並提供緩繳續期保費三個月、保單借款利息可申請緩繳六個月、展延房屋貸款本金及利息一年。

台灣人壽提供受難保戶服務措施的相關細節，可透過台灣人壽24小時保戶服務專線0800-099-850諮詢。

中信金控 中國信託商業銀行

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