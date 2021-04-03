太魯閣號意外事故 三商美邦人壽祭四暖心措施

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

三商美邦人壽表示，針對4月2日台鐵太魯閣號意外事故，致表關心，並啟動保戶關懷相關服務如下：

一、傷亡保戶慰問金：給予死亡保戶每人3萬元，加護病房住院保戶每人1萬元，一般病房住院保戶每人5,000元的慰問金。

二、快速理賠

1. 因本次災害而有傷害事故明確者，提供醫療或身故證明文件即進行快速理賠。

2. 主動進行搜尋符合理賠條件者，理賠單位將偕同業務同仁，主動協助家屬並快速辦理理賠服務。

三、保單借款利息減免：保險單借款免收利息。受災保戶即日起三個月內申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。

四、續期保費緩繳：緩繳續期保費三個月。即日起受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，三個月緩繳續期保費的服務。

三商美邦人壽已經指派專人聯繫傷亡家屬慰問關懷，並協助辦理理賠相關事宜，如保戶需要協助，亦可與服務人員聯絡，或利用客服專線0800-022-258，將即時提供答覆與協助。

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