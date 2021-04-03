太魯閣列車翻覆事故 台銀人壽六措施關懷保戶

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台銀人壽表示，有關本周五(2日)的1100402班次花蓮太魯閣列車翻覆事故，該公司深表關懷，提供本次事故之保戶服務關懷措施如下：

1、啟動保戶關懷機制、並由總公司就近主動調查並關懷保戶傷亡狀況，給予必要的協助。

2、快速理賠：指定專人辦理理賠給付作業，協助保戶以最快速度完成理賠處理。

3、保費緩繳：本次事故之保戶得申請緩繳六個月之應繳續期保險費。

4、快速核貸：本次事故之保戶檢具相關證明於2021年4月30日前新申請保單借款，緩收三個月保單借款利息。

5、房貸紓困：提供本次事故之房貸客戶，得申請房貸本金緩繳六個月，只繳利息。

6、保單補發：本次事故之保戶保單如有毀損或遺失，可免費申請補發。

7、台銀人壽24小時免付費諮詢專線：0800-011-966，協助各項關懷措施之辦理。

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