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明台產獻大愛 太魯閣號上億元強制車險全賠
太魯閣號列車今(2)日疑似因工程車滑落軌道，造成重大傷亡，明台產險總經理陳嘉文傍晚受訪時表示，此案相當特殊，儘管有理賠適用上的疑義，但已經請示金管會保險局，將從寬解釋，初估理賠金額可能1億多元。
我國法令規定，有掛車牌的車子都必須投保強制汽車責任險，本次疑似肇事的工程車，為明台產險的強制車險保戶。
強制車險的保障項目有三個：身故給付每人定額200萬元、失能按等級最高200萬元、實支實付傷害醫療上限20萬元。倘若先失能再死亡，身故給付與失能保險金合計最多200萬元。
陳嘉文指出，強制汽車責任險旨在保障汽車交通事故導致的傷亡，汽車交通事故，一般想像是在馬路上，但本次情況特殊，工程車滑落在火車軌道上，是否適用理賠存在疑義，儘管如此，明台產險善盡社會責任，決定從寬認定。
陳嘉文表示，強制車險對於每事故的理賠金額不設上限，根據目前傷亡情況估算，明台產須支付的理賠金額可能達到1億多元；我國強制車險採公辦民營制度，重大事故賠款可用以前累積的特別準備金來支付。
陳嘉文說，明台產險目前帳上還有大約24億元的特別準備金，足以因應本次太魯閣號事故的強制車險理賠，因為從特別準備金支應，對於明台產今年獲利不會有所影響。
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