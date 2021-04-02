盡社會責任！太魯閣出軌南山人壽給慰問金：非保戶也有

善盡企業社會責任！台鐵太魯閣號今（2）日發生出軌意外，南山人壽成為首家壽險業，慰問金擴及非受災保戶的壽險業者。也就是說，今日出軌意外中，即便非南山人壽保戶，也能領取到南山人壽慰問金，身故每人5萬元。

南山人壽給出最新針對台鐵太魯閣事故事件的關懷措施，假設是非保戶，不幸身故每人可以領取5萬元慰問金，加護病房每人3萬元，一般病房每人1萬元。

而保戶受災民眾的慰問金為1倍，不幸身故每人可以領取10萬元慰問金，加護病房每人6萬元，一般病房每人2萬元。

南山人壽指出，此次針對台鐵太魯閣出軌意外事故，傷亡人數不斷增加，南山人壽擴大關懷措施至非保戶，對於此事件中不幸身故/受傷者亦提供慰問金，不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元、一般病房每人1萬元，希望能善盡企業之力，表達關懷共渡難關。

這是這一次太魯閣出軌事件中，首家壽險業者願意提供非保戶受災民眾慰問金，等於不只關懷自家保戶，連非保戶也納入南山人壽關懷對象。