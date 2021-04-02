太魯閣號事故 保德信人壽啟動三大緊急關懷服務
保德信國際人壽今（2）日表示，因應今天台鐵太魯閣號列車於花蓮發生事故，保德信人壽啟動保戶緊急關懷服務，包括保單借款利息減免、續期保費緩徵、快速理賠等三大措施。
保德信人壽表示，因本次事故而傷亡之保戶，可透過本公司客戶服務中心或客戶服務專線0800-015-000申請下列各項服務措施：
一、保單借款：受傷保戶於本次事故發生日起三個月為止新申請之保單借款，減免前三個月利息。
二、續期保費：保單應繳日在本次事故發生日起三個月內（不含已在自動墊繳或停效中），請以書面提出緩繳到期應繳保費之申請（保費已繳者，不接受退費申請），公司將同意緩繳至寬限期結束後三個月。
三、快速理賠： 如發現有公司保戶，將立即啟動關懷及派員慰問受傷保戶，了解理賠需求，並將優先處理傷亡保戶之相關理賠申請，以協助完成快速理賠服務。
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