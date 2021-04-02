聽新聞
test
0:00 / 0:00
太魯閣號出軌 新光人壽緊急關懷保戶
新光人壽今（2）日表示，針對台鐵太魯閣號408車次（樹林到台東）今日出軌意外事故，新光人壽第一時間成立緊急應變關懷小組，並立即由花東及宜蘭等多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務。
新光人壽針對目前已掌握確認名單，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放2，000元與1萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。
新光人壽除積極協助辦理理賠申請，並同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶：保單補發免收工本費、保費繳納寬限優惠、保單借款繳息作業優惠、房屋貸款本金寬延優惠、主動協助理賠」等五項服務。
新光人壽的保戶服務專線：0800-031-115
對此不幸意外事件，謹為亡者虔誠哀禱，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言