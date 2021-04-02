太魯閣號出軌 新光人壽緊急關懷保戶

新光人壽今（2）日表示，針對台鐵太魯閣號408車次（樹林到台東）今日出軌意外事故，新光人壽第一時間成立緊急應變關懷小組，並立即由花東及宜蘭等多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務。

新光人壽針對目前已掌握確認名單，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放2，000元與1萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。

新光人壽除積極協助辦理理賠申請，並同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶：保單補發免收工本費、保費繳納寬限優惠、保單借款繳息作業優惠、房屋貸款本金寬延優惠、主動協助理賠」等五項服務。

新光人壽的保戶服務專線：0800-031-115

對此不幸意外事件，謹為亡者虔誠哀禱，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。