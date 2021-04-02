一位罹難者為遠雄人壽保戶 另新壽、全球啟動保戶關懷

台鐵太魯閣號列車今（2）日發生出軌意外，最新狀況了解，太魯閣408車次死亡旅客有一位為遠雄人壽保戶，壽險業針對列車中受災保戶除了啟動保戶緊急關懷服務機制，並派員協助提供服務。

啟動緊急關懷服務機制的壽險業，還包括新光人壽、全球人壽、中國人壽，除了第一時間成立緊急應變關懷小組，新光人壽並立即由花東及宜蘭等多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務，全球人壽也盡速了解傷亡名單與啟動關懷保戶協助理賠事宜，主動關懷保戶事故狀況。

慰問金部分，針對目前已掌握確認名單，新光人壽主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放2000元與1 萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。

中國人壽針對掌握的受災保戶傷亡者，加發慰問金，包括身故10萬元、加護病房住院6萬元、一般病房住院2萬元、門診2000元。

其餘服務部分，新壽與全球人壽啟動受災保戶包括主動協助理賠，新壽還包括「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項服務，並提供保戶服務專線0800-031-115

全球人壽啟動快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月及申請補發保單免收工本費，保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)由專人服務，亦或是與全省各營業處業務人員聯繫。