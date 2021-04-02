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太魯閣出軌最小死者年僅6歲 傷者送往門諾、慈濟等六間醫院

太魯閣事故 花蓮消防局長：有生命跡象者均脫困

台鐵太魯閣出軌 元大人壽針對受災保戶主動理賠

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

壽險陸續針對台鐵太魯閣出軌事件，啟動保戶關懷。元大人壽針對太魯閣號花蓮出軌事故受災保戶也有5大服務措施：

（一）主動理賠服務

對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊。

（二）緩繳續期保費3個月

即日起受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起3個月內之保單，自應繳日起算，3個月緩繳續期保費的服務。

（三）保險單借款免收利息

受災保戶即日起3個月內申請之新增保險單借款，免收3個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

（四）保險單借款利息展延

即日起受災保戶經申請，可提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起3個月內之保單，自應繳日起算，展延6個月緩繳利息的服務。

（五）保戶諮詢服務

提供0800-088-008諮詢專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

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